Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Кемерово 6 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 6 марта 2026 в Кемерово

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
STARMAX Кемерово г. Кемерово, пр. Московский, 19
2D
16:00 от 550 ₽
Гринвич г. Кемерово, Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
2D
11:00 от 450 ₽
Космос г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
10:25 от 450 ₽ 12:40 от 550 ₽
Кузбасскино г. Кемерово, Советский просп., 4
2D
13:10 от 450 ₽
РИО синема г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
2D
10:15 от 450 ₽ 14:50 от 600 ₽
Юбилейный г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
10:15 от 450 ₽ 14:00 от 600 ₽ 18:30 от 600 ₽
