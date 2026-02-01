Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Кемерово 28 февраля 2026

Вся информация о фильме
STARMAX Кемерово г. Кемерово, пр. Московский, 19
2D
12:00 от 500 ₽ 15:30 от 550 ₽ 18:25 от 550 ₽
Гринвич г. Кемерово, Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
2D
12:00 от 500 ₽ 15:15 от 500 ₽
Космос г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
10:35 от 450 ₽ 12:55 от 550 ₽ 14:20 от 600 ₽ 16:45 от 600 ₽ 19:05 от 600 ₽
Кузбасскино г. Кемерово, Советский просп., 4
2D
13:40 от 450 ₽
РИО синема г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
2D
10:10 от 450 ₽ 12:15 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 14:45 от 600 ₽ 17:05 от 600 ₽ 19:25 от 600 ₽
Юбилейный г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
10:00 от 450 ₽ 12:20 от 550 ₽ 15:10 от 650 ₽ 17:35 от 650 ₽ 20:35 от 650 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
