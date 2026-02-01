Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Кемерово
28 февраля 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 28 февраля 2026 в Кемерово
О фильме
STARMAX Кемерово
г. Кемерово, пр. Московский, 19
2D
12:00
от 500 ₽
15:30
от 550 ₽
18:25
от 550 ₽
Гринвич
г. Кемерово, Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
2D
12:00
от 500 ₽
15:15
от 500 ₽
Космос
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
10:35
от 450 ₽
12:55
от 550 ₽
14:20
от 600 ₽
16:45
от 600 ₽
19:05
от 600 ₽
Кузбасскино
г. Кемерово, Советский просп., 4
2D
13:40
от 450 ₽
РИО синема
г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
2D
10:10
от 450 ₽
12:15
от 500 ₽
12:30
от 500 ₽
14:45
от 600 ₽
17:05
от 600 ₽
19:25
от 600 ₽
Юбилейный
г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
10:00
от 450 ₽
12:20
от 550 ₽
15:10
от 650 ₽
17:35
от 650 ₽
20:35
от 650 ₽
