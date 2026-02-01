Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии

У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?

Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов

Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»

Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?

Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали

Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»

Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости

Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети