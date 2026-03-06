Оповещения от Киноафиши
К себе нежно
К себе нежно, 2026 в Кемерово
6 марта 2026
6 марта 2026 в Кемерово
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гринвич
г. Кемерово, Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
2D
18:50
от 550 ₽
Космос
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
11:55
от 500 ₽
15:55
от 600 ₽
РИО синема
г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
2D
12:35
от 550 ₽
Юбилейный
г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
14:30
от 700 ₽
22:45
от 600 ₽
