Новая тёща
STARMAX Кемерово
г. Кемерово, пр. Московский, 19
2D
09:10
от 500 ₽
12:45
от 500 ₽
16:20
от 550 ₽
19:35
от 550 ₽
Гринвич
г. Кемерово, Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
2D
16:00
от 500 ₽
19:40
от 550 ₽
21:30
от 550 ₽
Космос
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
15:00
от 600 ₽
17:05
от 600 ₽
18:45
от 600 ₽
21:25
от 600 ₽
23:25
от 600 ₽
Кузбасскино
г. Кемерово, Советский просп., 4
2D
18:00
от 450 ₽
РИО синема
г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
2D
14:10
от 600 ₽
18:30
от 600 ₽
21:10
от 600 ₽
23:15
от 600 ₽
Юбилейный
г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
10:15
от 500 ₽
12:20
от 600 ₽
13:15
от 550 ₽
16:20
от 600 ₽
18:55
от 800 ₽
20:20
от 600 ₽
22:30
от 600 ₽
