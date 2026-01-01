Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Кемерово
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Кемерово
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Майкл
Рецензия
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
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