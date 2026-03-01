Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Кемерово
4 марта 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 4 марта 2026 в Кемерово
О фильме
г. Кемерово, пр. Московский, 19
2D
20:30
от 350 ₽
Космос
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
17:25
Юбилейный
г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
20:05
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
