Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Невероятные приключения итальянцев в России Расписание сеансов Невероятные приключения итальянцев в России, 1973 в Кемерово 7 марта 2026

Расписание сеансов Невероятные приключения итальянцев в России, 7 марта 2026 в Кемерово

Билеты
Вся информация о фильме
сб 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кузбасскино г. Кемерово, Советский просп., 4
2D
14:00
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше