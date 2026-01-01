Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца

Отключить LTE и Wi-Fi на ночь – недостаточно: эти 2 бесполезных функции «поджирают» заряд смартфона тайком, пока никто не видит

Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает

К доске пойдет каждый любитель советской классики: угадайте 6 фильмов СССР по цитате героя-учителя (тест)

Новым Локонсом в «Гарри Поттере» HBO станет главная звезда «Игры престолов»: он уже был в «Тайной комнате» (но вы не заметили)

Этот фильм о космосе взял 7 «Оскаров», но у реальных астронавтов от него глаз дергается: «более бредового творения не видел»

Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут

«Ни развития, ни анимации» – пишут про аниме, обогнавшее «Блич» и «Магичку»: сразу 6 серий попали в 20-ку лучших на IMDb

7 детективов с рейтингом до 8,3 с такими твистами, что после финала хочется кричать: «Как я этого не заметил?»

Мавзолей в 1905-м и «антирусская пропаганда»: сериал Netflix про семейство Романовых россияне даже побрезговали досматривать