Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Кемерово, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Интерстеллар
Расписание сеансов Интерстеллар, 2014 в Кемерово
Расписание сеансов Интерстеллар, 2014 в Кемерово
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Киноляпы
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Робоняня
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Мальчик и лис
Отзывы
2026, Франция / Бельгия, семейный, приключения
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Колония
Рецензия
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Омен. Обличье зла
Отзывы
2026, Испания, ужасы
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Школа магических зверей. Хранители чуда
Отзывы
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Давление
Отзывы
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Ванны и душ уходят в прошлое: вот что активно выбирают дизайнеры в Европе в 2026 году, а мы только начинаем
3 пшика на стельку, и кроссовки больше не будут разить потом: даже дешевая обувь благоухает летом благодаря копеечной смеси
Так какое сливочное масло лучше - 72,5% или 82,5%? Жирную точку в этом надоевшем вопросе поставил именитый шеф-повар
Любители советского кино, этот тест для вас: вспомните 5 фильмов по летним кадрам
Если вы в восторге от «Метода», «Фишера» и «Чикатило», добавьте эти 5 сериалов в список на ближайшие выходные — жутко интересно
«Дети к этому идут всю свою жизнь»: Цискаридзе зовет россиян на «последний звонок» своих талантливых учениц-балерин
«Зайцам» этот тест не пройти, а вот у остальных есть шансы: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с трамваем
«Сценаристы случайно не из "Закона тайги"? Рецепт один в один»: НТВ показал первые серии «Лешего», и зрителям уже есть что сказать
Летний тест для любителей кино СССР: угадайте 5 фильмов по легкому платью героини
Почему хоббиты никогда не носили обувь: оказывается, Толкин спрятал ответ в книге, но миллионы фанатов его даже не заметили
«Ликвидация», конечно, вне конкуренции, но у Машкова минимум 12 ролей не хуже: угадаете 5 без ошибок и подсказок? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667