Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Кемерово, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Амели
Расписание Амели (2001) в Кемерово на сегодня
Расписание Амели (2001) в Кемерово на сегодня
Амели
комедия, мелодрама
2001 / Франция / Германия
Смотреть трейлер
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Астрал 6: Они уже здесь
Отзывы
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Мой папа - медведь 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Чучело
Отзывы
2026, Россия, драма, экранизация
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
И наступит рассвет
Рецензия
Отзывы
2026, Япония, аниме , драма
3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь
Купил на WB японские салфетки по 16 рублей — в тот же день выбросил все губки для посуды: мусор не прилипает, сохнет за секунды
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
1 сентября отгремело, эти сериалы тоже «пошли в первый класс»: 5 российских хитов, которым исполнилось 7 лет
«Союзмультфильм» наконец-то выдал свой ответ «Смешарикам» – у взрослых сведет олдскулы: Винни-Пух и Матроскин снова стали малышами
Родились не в СССР – вряд ли пройдете тест: на 7 вопросах по «Джентльменам удачи» споткнутся даже те, кто знает их наизусть
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
Экранизацию этой книги считали невозможной — в Голливуде рискнули на $102 000 000: получилось самое «грандиозное» зрелище XXI века
«Моя душа рыдает второй день» после сериала-катастрофы с Фармигой и 7,7 на IMDb: от финала «остался в тихом ужасе»
Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян
Встречают по одежке, а наш тест проходят по прическе: угадайте фильм по шевелюре героини
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить