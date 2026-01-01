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Арт-пространство «Наследие»
Кинотеатр Арт-пространство «Наследие» (Кемерово) на карте
Кинотеатр Арт-пространство «Наследие» (Кемерово) на карте
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Кинотеатр Арт-пространство «Наследие» (Кемерово) на карте
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Кинотеатры рядом
550
метров
Юбилейный
просп. Ленина, 91
5
1.9
км
Планета Кино Променад 3
просп. Ленина, 59а, ТРК «Променад 3», 3 этаж
5
2.2
км
STARMAX Кемерово
пр. Московский, 19
5
2.3
км
Гринвич
Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
5
2.8
км
Космос
ул. 50 лет Октября, 28
5
3.6
км
Планета Кино Променад 2
просп. Химиков, 39, ТРК «Променад 2», 3 этаж
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