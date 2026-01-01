Арт-пространство «Наследие» — небольшая культурная площадка в центре Кемерова. Расположено на Октябрьском проспекте, 28 в составе культурного пространства «Редакция» (корп. B), вход — под аркой. Пространство ориентировано на независимое и авторское кино, тематические кинопоказы, дискуссии, лекции и междисциплинарные культурные мероприятия. «Наследие» работает как место встреч городского сообщеcтва и площадка для локальных фестивалей и образовательных программ по кино и искусству. Подходит для камерных показов, киноклубов и небольших событий, объединяющих кино, искусство и культуру региона.
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