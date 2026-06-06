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Расписание сеансов кинотеатра «РИО синема»

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
14:00 от 600 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
20:50 от 600 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
20:25 от 600 ₽ 22:45 от 600 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
12:10 от 500 ₽ 16:05 от 600 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:10 от 450 ₽ 12:55 от 500 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
14:20 от 600 ₽ 16:55 от 600 ₽ 19:35 от 600 ₽ 22:15 от 600 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
11:55 от 550 ₽ 16:30 от 600 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
18:30 от 600 ₽ 23:00 от 600 ₽
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
2D
10:25 от 450 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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