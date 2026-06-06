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РИО синема
Расписание сеансов кинотеатра «РИО синема»
Расписание сеансов кинотеатра «РИО синема»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
14:00
от 600 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
20:50
от 600 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
20:25
от 600 ₽
22:45
от 600 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
12:10
от 500 ₽
16:05
от 600 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:10
от 450 ₽
12:55
от 500 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
14:20
от 600 ₽
16:55
от 600 ₽
19:35
от 600 ₽
22:15
от 600 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
11:55
от 550 ₽
16:30
от 600 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
18:30
от 600 ₽
23:00
от 600 ₽
Тролли возвращаются!
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
2D
10:25
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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