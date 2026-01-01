В кинотеатре "Рио Синема" в любой день недели до 18:00 для детей до 12 лет включительно на фильмы детского репертуара с возрастным ограничением 0+,6+,12+ действует скидка -50₽ от базовой стоимости сеанса. Правила акции: Со скидкой можно приобрести один билет на одного ребенка. Акции и скидки не суммируются. Покупка билета со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. Скидка может быть запрещена на любой фильм по требованию кинопрокатной компании.