В кинотеатре Рио Синема дети до 3-х лет посещают киносеансы БЕСПЛАТНО! Правила акции: акция распространяется на все фильмы детского репертуара до 18:00; акция действует при условии, что ребенок не занимает отдельное кресло в кинозале и находится на руках у взрослого родителя.
В кинотеатре "Рио Синема" в любой день недели до 18:00 для детей до 12 лет включительно на фильмы детского репертуара с возрастным ограничением 0+,6+,12+ действует скидка -50₽ от базовой стоимости сеанса. Правила акции: Со скидкой можно приобрести один билет на одного ребенка. Акции и скидки не суммируются. Покупка билета со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. Скидка может быть запрещена на любой фильм по требованию кинопрокатной компании.
В кинотеатре Рио Синема КАЖДЫЙ ВТОРНИК для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, ветеранов боевых действий, ветеранов ВОВ действует специальная цена на билеты – 200 руб.. Подробности уточняйте на кассе.
В кинотеатре "Рио Синема" для групп от 20 человек - кино со скидкой 50₽ с каждого билета!. Собирай друзей, друзей друзей и приходи! Подробности по тел. +7 (3842) 900-708.
Каждый понедельник школьникам и студентам - кино всего за 200₽. Скидка предоставляется только при предъявлении действующего студенческого билета с фото, школьного пропуска или документа, подтверждающего возраст. Подробности уточняйте на кассе кинотеатра.