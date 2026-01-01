Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кемерово Кинотеатры РИО синема Скидки и акции в кинотеатре РИО синема

Скидки и акции в кинотеатре РИО синема

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Детям до 3 лет бесплатно в кино!

В кинотеатре Рио Синема дети до 3-х лет посещают киносеансы БЕСПЛАТНО! Правила акции: акция распространяется на все фильмы детского репертуара до 18:00; акция действует при условии, что ребенок не занимает отдельное кресло в кинозале и находится на руках у взрослого родителя.

Детям
Купить билет

Детский билет со скидкой 50₽!

В кинотеатре "Рио Синема" в любой день недели до 18:00 для детей до 12 лет включительно на фильмы детского репертуара с возрастным ограничением 0+,6+,12+ действует скидка -50₽ от базовой стоимости сеанса. Правила акции: Со скидкой можно приобрести один билет на одного ребенка. Акции и скидки не суммируются. Покупка билета со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. Скидка может быть запрещена на любой фильм по требованию кинопрокатной компании.

Детям Школьникам
Купить билет

Скидки пенсионерам

В кинотеатре Рио Синема КАЖДЫЙ ВТОРНИК для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, ветеранов боевых действий, ветеранов ВОВ действует специальная цена на билеты – 200 руб.. Подробности уточняйте на кассе.

Пенсионерам Инвалидам
Купить билет

Группам от 20 человек - скидка!

В кинотеатре "Рио Синема" для групп от 20 человек - кино со скидкой 50₽ с каждого билета!. Собирай друзей, друзей друзей и приходи! Подробности по тел. +7 (3842) 900-708.

Коллективные заявки Для всех
Купить билет

Кинопонедельник

Каждый понедельник школьникам и студентам - кино всего за 200₽. Скидка предоставляется только при предъявлении действующего студенческого билета с фото, школьного пропуска или документа, подтверждающего возраст. Подробности уточняйте на кассе кинотеатра.

Студентам Школьникам
Купить билет
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Россиянки переходят на шампуни для собак: дерматолог объяснила, почему дикий бьюти-тренд оставит вас без волос (и с коркой на коже)
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
Спускаться на нижние полки в поезде теперь запрещено: новое правило РЖД разочаровало пассажиров
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше