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Отзывы о кинотеатре РИО синема

Отзывы о кинотеатре РИО синема Вся информация о кинотеатре
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Элиса Федченко 15 сентября 2018, 09:25
Оценка
Наконец то открыли кинотеатр на Радуге! Скорее бы вышли нормальные фильмы)))
15 сентября 2018, 09:25 Ответить
Саня Слепченко 22 сентября 2018, 14:46
Оценка
Ужас просто,приехали с женой на фильм,а кинотеатр закрыт,потеря времени,больше никогда не приедем!!!
А самое жуткое что это не первый раз!
22 сентября 2018, 14:46 Ответить
vipmoscowland 18 января 2023, 13:21
Оценка
Очень плохо. Ужасно громкий звук на чебурашке и остальных. Не прийду с ребенком. Администратор 18.01.23 нагрубила нахамила. Отказалась принять жалобу. Заявила, что специально распорядилась механику увеличить громкость звука как во всех кинотеатрах по ее мнению.
18 января 2023, 13:21 Ответить
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