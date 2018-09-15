Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Элиса Федченко
15 сентября 2018, 09:25
Оценка
Наконец то открыли кинотеатр на Радуге! Скорее бы вышли нормальные фильмы)))
15 сентября 2018, 09:25
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Саня Слепченко
22 сентября 2018, 14:46
Оценка
Ужас просто,приехали с женой на фильм,а кинотеатр закрыт,потеря времени,больше никогда не приедем!!!
А самое жуткое что это не первый раз!
22 сентября 2018, 14:46
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vipmoscowland
18 января 2023, 13:21
Оценка
Очень плохо. Ужасно громкий звук на чебурашке и остальных. Не прийду с ребенком. Администратор 18.01.23 нагрубила нахамила. Отказалась принять жалобу. Заявила, что специально распорядилась механику увеличить громкость звука как во всех кинотеатрах по ее мнению.
18 января 2023, 13:21
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А самое жуткое что это не первый раз!
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