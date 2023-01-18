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Киноафиша Кемерово Кинотеатры РИО синема

РИО синема

Кемерово
Адрес
г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
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Телефон

+7 (3842) 90-07-08 / касса

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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре РИО синема
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
14:00 от 600 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
20:50 от 600 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 2 сеанса
20:25 от 600 ₽ 22:45 от 600 ₽ ...
Космическая Машка
Космическая Машка
Сегодня 2 сеанса
12:10 от 500 ₽ 16:05 от 600 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

vipmoscowland 18 января 2023, 13:21
Очень плохо. Ужасно громкий звук на чебурашке и остальных. Не прийду с ребенком. Администратор 18.01.23 нагрубила нахамила. Отказалась принять… Читать дальше…
Саня Слепченко 22 сентября 2018, 14:46
Ужас просто,приехали с женой на фильм,а кинотеатр закрыт,потеря времени,больше никогда не приедем!!!
А самое жуткое что это не первый раз!
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Скидки в кинотеатре
Детям до 3 лет бесплатно в кино!

В кинотеатре Рио Синема дети до 3-х лет посещают киносеансы БЕСПЛАТНО! Правила акции: акция распространяется на все фильмы детского репертуара до 18:00; акция действует при условии, что ребенок не занимает отдельное кресло в кинозале и находится на руках у взрослого родителя.

Детям
Детский билет со скидкой 50₽!

В кинотеатре "Рио Синема" в любой день недели до 18:00 для детей до 12 лет включительно на фильмы детского репертуара с возрастным ограничением 0+,6+,12+ действует скидка -50₽ от базовой стоимости сеанса. Правила акции: Со скидкой можно приобрести один билет на одного ребенка. Акции и скидки не суммируются. Покупка билета со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. Скидка может быть запрещена на любой фильм по требованию кинопрокатной компании.

Детям Школьникам
Скидки пенсионерам

В кинотеатре Рио Синема КАЖДЫЙ ВТОРНИК для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, ветеранов боевых действий, ветеранов ВОВ действует специальная цена на билеты – 200 руб.. Подробности уточняйте на кассе.

Пенсионерам Инвалидам
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Фильмы в кинотеатре РИО синема

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
14:00 от 600 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
20:50 от 600 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
20:25 от 600 ₽ 22:45 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Шевели перьями
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