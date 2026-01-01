Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кемерово
Кинотеатры
STARMAX Кемерово
Расписание сеансов кинотеатра «STARMAX Кемерово»
Расписание сеансов кинотеатра «STARMAX Кемерово»
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
11:30
от 500 ₽
17:30
от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
20:30
от 550 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
19:20
от 550 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
09:45
от 500 ₽
16:10
от 550 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
13:30
от 550 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
21:45
от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
12:00
от 500 ₽
15:30
от 550 ₽
18:25
от 550 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
09:35
от 500 ₽
14:15
от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
