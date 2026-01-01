Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «STARMAX Кемерово»

Расписание сеансов кинотеатра «STARMAX Кемерово»

Завтра 1 пн 2 вт 3 ср 4
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
11:30 от 500 ₽ 17:30 от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
20:30 от 550 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:20 от 550 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
09:45 от 500 ₽ 16:10 от 550 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:30 от 550 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
21:45 от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:00 от 500 ₽ 15:30 от 550 ₽ 18:25 от 550 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
09:35 от 500 ₽ 14:15 от 550 ₽
