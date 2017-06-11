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Эдуард Клешер
11 июня 2017, 13:19
Оценка
Мне нравится!!!
11 июня 2017, 13:19
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андрей липатов
19 октября 2023, 16:15
Оценка
Цены самые дорогие не удобное время сеансов нет скидок как в рио, звук качество проката норм.
19 октября 2023, 16:15
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Ирина Миглазова
19 декабря 2024, 10:46
Оценка
28 нет, 7дексбря опять нет, приехали 19 на 14:30 но днем было обновление и сенанс в 14:00😡🤦🏻♀️ Админ Мария, мало того что гк решает ни каких вопросов совсем, ещё и 1. Встевает в чужрй разговор 2.указав ей чтоб не лезла с пустословием, начинает соревноваться в остроумии и аккуратно показывает длинный язык. Были в последний раз. Юбилейный на много лучше как минимум сотрудниками!
19 декабря 2024, 10:46
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Вера Кондратенко (Малькович)
22 января 2025, 08:51
Кинотеатр всегда нравился удобством расположения, комфортом, а главное скидками для пенсионеров. В 2025 г. Уровень цен изменился кардинально. Самый дешевый билет 250 р. И то до обеда. А для пенсионеров скидки с четверга по воскресенье, когда билеты самые дорогие от 450 руб. Кроме как издевательства над пенсионерами , не могу назвать по другому. Залы и так пустые, а теперь нас лишили возможности посетить киносеанс. 🤔
22 января 2025, 08:51
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