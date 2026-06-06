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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Гринвич
Расписание сеансов кинотеатра «Гринвич »
Расписание сеансов кинотеатра «Гринвич »
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
13:25
от 500 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
12:50
от 450 ₽
18:20
от 500 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
21:10
от 500 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
14:20
от 500 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:10
от 450 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
18:45
от 500 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
15:15
от 500 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
16:15
от 500 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
21:30
от 500 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
10:35
от 450 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
19:50
от 500 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
11:45
от 450 ₽
17:05
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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