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Расписание сеансов кинотеатра «Гринвич »

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
13:25 от 500 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
12:50 от 450 ₽ 18:20 от 500 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
21:10 от 500 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
14:20 от 500 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:10 от 450 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
18:45 от 500 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
15:15 от 500 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
16:15 от 500 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
21:30 от 500 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
10:35 от 450 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
19:50 от 500 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
11:45 от 450 ₽ 17:05 от 500 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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