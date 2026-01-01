ТРК «Гринвич» - единственный торгово-развлекательный комплекс в 60 микрорайоне города Кемерово площадью более 33 тысяч квадратных метров. ТРК «Гринвич» представляет собой семиуровневый комплекс с более чем 80 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также современным мультиплексом и большой развлекательной зоной. ТРК «Гринвич» расположен на пересечении основных магистралей района – Каменской улицы и Молодежного проспекта, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта.

На территории торгово-развлекательного комплекса «Гринвич» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (O’STIN, Ralf Ringer, Sela, Elis, Baon, oodji, Palmetta, MILAVITSA, «Линии любви», CrocKid, «Воображуля», VINTAGE, Kari, Bellissima, Bambino, «Соблазн», Plaisir, Vitacci, «Кожаная симфония», «Мария Monamour», Dolce Vita, «Еврообувь», «Трейс», Famozi, Frau Moda, «Грация», Guipure, Mossmore, Nevada Jeans, Voyage, «Три ковбоя», «Рубашкин», «Милана», «Колибри», «Шарм», «1000 и 1 сумка» и др.).

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Reebok, Puma и др.), магазины мебели и товаров для дома (Tescoma и др.), фирменные магазины техники (Bork и др.), магазины подарков и аксессуаров («Калейдоскоп подарков» и др.), популярные магазины детских товаров («Дочки-Сыночки», «Жирафик», «Евродети», «Детки», «МамаЛеди» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Яшма Золото», SUNLIGHT и др.), магазины часов и очков («Новое время» и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной», «Евросеть», «Tele2 Россия», «МТС», «МегаФон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжный салон, цветочный магазин «Орхидея», зоомагазин, магазин канцелярских товаров, студия маникюра, солярий, центр фотоуслуг, ателье, концертная касса, банкоматы («ВТБ24», «Банк Москвы», «Уралсиб» и др.), магазины «Мыльная кондитерская», «Есть идея», «Автогаджет», «ОртДоктор», «Сибирский Цирюльник», «Табачный капитан», «Селяна», «Добродея», «Lorena кухни», «Цимус», аптека «Эдельвейс» и платёжные терминалы.

Кроме того, в ТРК «Гринвич» функционируют современный многозальный киноцентр «Гринвич», продовольственный гипермаркет «Кора», дисконт-центр Adidas, супермаркет бытовой техники и электроники RBT.ru, бильярдный клуб «Седьмое Небо» и детская игровая комната.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («BANZAЙ», ресторан «Монтана», пивной ресторан Friday, кафе «Ваша крыша», «Пломбирное» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном комплексе «Гринвич» есть бесплатная открытая автомобильная парковка на 400 машиномест.

Адрес:

г. Кемерово, Молодежный пр., д. 2

Как добраться?

Добраться до ТРК «Гринвич» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Каменской улице или Молодежному проспекту до остановки «Гринвич»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРК «Гринвич»: 10.00 – 21.00;

Супермаркет «Кора»: 08.00 – 00.00;

Бильярдный клуб «Седьмое Небо»: 12.00 – 03.00;

Детская игровая комната: пн. – пт.: 14.00 – 20.00, сб., вс.: 10.00 – 20.00;

Кинотеатр «Гринвич»: с 09.00 до последнего сеанса;

Пивной ресторан «Friday»: 12.00 – 02.00;

Кафе «Ваша крыша»: 11.00 – 01.00.