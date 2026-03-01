Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кемерово Кинотеатры Гринвич

Гринвич

Кемерово
Адрес
г. Кемерово, Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
Показать на карте
Телефон

+7 (3842) 56-80-03 / кассы

Позвонить
ТРК
Расположен в ТРК «Гринвич»

О кинотеатре

Кинотеатр «Гринвич» представляет собой современный киноцентр с двумя комфортабельными залами; он находится на 4-м этаже ТРК «Гринвич». Вместительные зрительные залы оборудованы в соответствии с инновационными требованиями к кинопоказу: большие экраны, звук Dolby Digital EX, цифровые проекторы.

Фильмы демонстрируются в 3D формате. Зрителям на входе выдают очки для просмотра киноленты. Они очень легкие, имеют сменные дужки, поэтому для детей можно подсоединить дужки меньшего размера. Также имеются 3D очки с более высокой яркостью.
Кинотеатр «Гринвич» в Кемерово — это место отличного отдыха для жителей ФПК, большого спального района города. Здесь можно посмотреть как мировые блокбастеры, так и популярные классические кинокартины, которые демонстрируются в цифровом качестве.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Диваны
Парковка
8 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Гринвич
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 2 сеанса
11:45 от 300 ₽ 17:15 от 350 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 1 сеанс
21:00 от 350 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
10:00 от 300 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
13:35 от 350 ₽ 19:10 от 350 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Скидки в кинотеатре
Билеты по 200 рублей

Каждый понедельник и вторник билеты от 200 рублей!

Для всех
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Кемерово

Фильмы в кинотеатре Гринвич

Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
3D
11:45 от 300 ₽ 17:15 от 350 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
21:00 от 350 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
