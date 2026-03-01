Кинотеатр «Гринвич» представляет собой современный киноцентр с двумя комфортабельными залами; он находится на 4-м этаже ТРК «Гринвич». Вместительные зрительные залы оборудованы в соответствии с инновационными требованиями к кинопоказу: большие экраны, звук Dolby Digital EX, цифровые проекторы.

Фильмы демонстрируются в 3D формате. Зрителям на входе выдают очки для просмотра киноленты. Они очень легкие, имеют сменные дужки, поэтому для детей можно подсоединить дужки меньшего размера. Также имеются 3D очки с более высокой яркостью.

Кинотеатр «Гринвич» в Кемерово — это место отличного отдыха для жителей ФПК, большого спального района города. Здесь можно посмотреть как мировые блокбастеры, так и популярные классические кинокартины, которые демонстрируются в цифровом качестве.