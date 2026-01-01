Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Космос (Кемерово) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1000 метров
Планета Кино Променад 3 просп. Ленина, 59а, ТРК «Променад 3», 3 этаж
5
2 км
Кузбасскино Советский просп., 4
5
2.9 км
Юбилейный просп. Ленина, 91
5
3.4 км
Гринвич Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
5
4.9 км
STARMAX Кемерово пр. Московский, 19
5
6.4 км
Планета Кино Променад 2 просп. Химиков, 39, ТРК «Променад 2», 3 этаж
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
