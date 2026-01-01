Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кемерово Кинотеатры Космос Скидки и акции в кинотеатре Космос

Скидки и акции в кинотеатре Космос

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Групповые посещения

В кинотеатре "Космос" для групп от 20 человек - АКЦИЯ. Собирай коллег, друзей, родственников и приходи в кино со скидкой 50₽ с каждого билета! Предложение действует в будние дни на любой сеанс без ограничений по времени. Покупка билетов со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. Скидка не распространяется на специальные показы и киноконцерты. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями и не предоставляется на показы по фиксированным ценам. Скидка может быть запрещена на любой фильм по требованию кинопрокатной компании. Подробности по тел. +7 (3842) 36-22-71.

Коллективные заявки
Купить билет

Имениннику - кино в подарок!

Любите кино? У вас день рождения? Приходите в кинотеатр "Космос" и получите КИНО В ПОДАРОК! Просто покажите свой паспорт или свидетельство о рождении - и смотрите кино бесплатно! *Акция действует в любой день недели, на любой фильм и в любой кинозал, при условии, что на сеанс уже есть проданные билеты..

В день рождения
Купить билет

Комбо-пушка за 320 рублей!

Предъявите пушкинскую карту на кассе кинобара кинотеатра и получите скидку 30% на самый популярный комбо - солёный попкорн 3л и напиток 0,5л на выбор «Coca-Cola», «Coca-Cola Zero», «Fanta», «Sprite» или «Bon Aqua». Действие «Пушкинской карты» НЕ распространяется на продукцию кинобара. По одной "Пушкинской карте" можно приобрести за 1 раз только 1 место в кинозале.

Студентам Школьникам
Купить билет

Киносреда

Для всех зрителей фильмы каждую среду без ограничения по времени - по 200 ₽, а в VIP-зале 600 ₽ за двухместный диван (1 место на диване - 300 ₽)! Подробности уточняйте на кассе.

Для всех
Купить билет
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше