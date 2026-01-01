В кинотеатре "Космос" для групп от 20 человек - АКЦИЯ. Собирай коллег, друзей, родственников и приходи в кино со скидкой 50₽ с каждого билета! Предложение действует в будние дни на любой сеанс без ограничений по времени. Покупка билетов со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. Скидка не распространяется на специальные показы и киноконцерты. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями и не предоставляется на показы по фиксированным ценам. Скидка может быть запрещена на любой фильм по требованию кинопрокатной компании. Подробности по тел. +7 (3842) 36-22-71.
Любите кино? У вас день рождения? Приходите в кинотеатр "Космос" и получите КИНО В ПОДАРОК! Просто покажите свой паспорт или свидетельство о рождении - и смотрите кино бесплатно! *Акция действует в любой день недели, на любой фильм и в любой кинозал, при условии, что на сеанс уже есть проданные билеты..
Предъявите пушкинскую карту на кассе кинобара кинотеатра и получите скидку 30% на самый популярный комбо - солёный попкорн 3л и напиток 0,5л на выбор «Coca-Cola», «Coca-Cola Zero», «Fanta», «Sprite» или «Bon Aqua». Действие «Пушкинской карты» НЕ распространяется на продукцию кинобара. По одной "Пушкинской карте" можно приобрести за 1 раз только 1 место в кинозале.
Для всех зрителей фильмы каждую среду без ограничения по времени - по 200 ₽, а в VIP-зале 600 ₽ за двухместный диван (1 место на диване - 300 ₽)! Подробности уточняйте на кассе.