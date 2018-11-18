Кинотеатр «Космос» был сдан в эксплуатацию 6 июня 1961 года и первоначально имел статус детского специализированного областного кинотеатра. Свое название кинотеатр получил в честь полета Юрия Гагарина, хотя первоначально планировалось другое название — «Кузбасс».

В марте 2016 года кинотеатр превратился в «Космос-Премьер». Изменился не только интерьер, но и названия кинозалов, которые теперь стали соответствовать названию киноцентра и создавать необходимую атмосферу: «Венера» (250 посадочных мест), «Марс» (89 посадочных мест)и «Юпитер» (245 посадочных мест).



В кинозале «Юпитер: Reallaser» премиальный объемный звук DOLBY ATMOS в сочетании с проекцией Reallaser RGB — данное сочетание технологий является первым в Сибири!

Акустические звукопоглощающие панели Soundboard и Rockfon в сочетании с многоканальной звуковой системой DOLBY ATMOS (производства SLS Audio Products (США) — лидера в производстве акустических систем) позволят насладиться невероятной четкостью, превосходным сверхъестественным звучанием с любого места в зале. Благодаря качественной и современной звукоизоляции кинозала зритель будет погружен в самую гущу событий фильма.



Новый зал «Юпитер Reallaser» кинотеатра «Космос» — это уникальное сочетание самых современных технологий в отделке, акустике и воспроизведении изображения, что делает его передовым кинотеатром за Уралом!

В фойе кинотеатра установлены игровые автоматы — аэрохоккей, который скрасит ожидание сеанса.