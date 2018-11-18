Кинотеатр «Космос» был сдан в эксплуатацию 6 июня 1961 года и первоначально имел статус детского специализированного областного кинотеатра. Свое название кинотеатр получил в честь полета Юрия Гагарина, хотя первоначально планировалось другое название — «Кузбасс».
В марте 2016 года кинотеатр превратился в «Космос-Премьер». Изменился не только интерьер, но и названия кинозалов, которые теперь стали соответствовать названию киноцентра и создавать необходимую атмосферу: «Венера» (250 посадочных мест), «Марс» (89 посадочных мест)и «Юпитер» (245 посадочных мест).
В кинозале «Юпитер: Reallaser» премиальный объемный звук DOLBY ATMOS в сочетании с проекцией Reallaser RGB — данное сочетание технологий является первым в Сибири!
Акустические звукопоглощающие панели Soundboard и Rockfon в сочетании с многоканальной звуковой системой DOLBY ATMOS (производства SLS Audio Products (США) — лидера в производстве акустических систем) позволят насладиться невероятной четкостью, превосходным сверхъестественным звучанием с любого места в зале. Благодаря качественной и современной звукоизоляции кинозала зритель будет погружен в самую гущу событий фильма.
Новый зал «Юпитер Reallaser» кинотеатра «Космос» — это уникальное сочетание самых современных технологий в отделке, акустике и воспроизведении изображения, что делает его передовым кинотеатром за Уралом!
В фойе кинотеатра установлены игровые автоматы — аэрохоккей, который скрасит ожидание сеанса.
В кинотеатре "Космос" для групп от 20 человек - АКЦИЯ. Собирай коллег, друзей, родственников и приходи в кино со скидкой 50₽ с каждого билета! Предложение действует в будние дни на любой сеанс без ограничений по времени. Покупка билетов со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. Скидка не распространяется на специальные показы и киноконцерты. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями и не предоставляется на показы по фиксированным ценам. Скидка может быть запрещена на любой фильм по требованию кинопрокатной компании. Подробности по тел. +7 (3842) 36-22-71.
Любите кино? У вас день рождения? Приходите в кинотеатр "Космос" и получите КИНО В ПОДАРОК! Просто покажите свой паспорт или свидетельство о рождении - и смотрите кино бесплатно! *Акция действует в любой день недели, на любой фильм и в любой кинозал, при условии, что на сеанс уже есть проданные билеты..
Предъявите пушкинскую карту на кассе кинобара кинотеатра и получите скидку 30% на самый популярный комбо - солёный попкорн 3л и напиток 0,5л на выбор «Coca-Cola», «Coca-Cola Zero», «Fanta», «Sprite» или «Bon Aqua». Действие «Пушкинской карты» НЕ распространяется на продукцию кинобара. По одной "Пушкинской карте" можно приобрести за 1 раз только 1 место в кинозале.