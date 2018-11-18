Оповещения от Киноафиши
Русский
Киноафиша Кемерово Кинотеатры Космос

Космос

Кемерово
Адрес
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
Телефон

+7 3842 362271 / администратор

Билеты от 450 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Космос» был сдан в эксплуатацию 6 июня 1961 года и первоначально имел статус детского специализированного областного кинотеатра. Свое название кинотеатр получил в честь полета Юрия Гагарина, хотя первоначально планировалось другое название — «Кузбасс».

В марте 2016 года кинотеатр превратился в «Космос-Премьер». Изменился не только интерьер, но и названия кинозалов, которые теперь стали соответствовать названию киноцентра и создавать необходимую атмосферу: «Венера» (250 посадочных мест), «Марс» (89 посадочных мест)и «Юпитер» (245 посадочных мест).

В кинозале «Юпитер: Reallaser» премиальный объемный звук DOLBY ATMOS в сочетании с проекцией Reallaser RGB — данное сочетание технологий является первым в Сибири!

Акустические звукопоглощающие панели Soundboard и Rockfon в сочетании с многоканальной звуковой системой DOLBY ATMOS (производства SLS Audio Products (США) — лидера в производстве акустических систем) позволят насладиться невероятной четкостью, превосходным сверхъестественным звучанием с любого места в зале. Благодаря качественной и современной звукоизоляции кинозала зритель будет погружен в самую гущу событий фильма.

Новый зал «Юпитер Reallaser» кинотеатра «Космос» — это уникальное сочетание самых современных технологий в отделке, акустике и воспроизведении изображения, что делает его передовым кинотеатром за Уралом!

В фойе кинотеатра установлены игровые автоматы — аэрохоккей, который скрасит ожидание сеанса.

Бар
Игровая зона
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
Диваны
Парковка
Билеты от 450 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Космос
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 2 сеанса
10:00 12:00 ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
17:25 ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
18:35 от 600 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
23:15 от 600 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Александр Князев 18 ноября 2018, 12:46
Ходил на Фантастические твари, картинка тёмная, не хватает контрастности. В чём проблема?
Скидки в кинотеатре
Групповые посещения

В кинотеатре "Космос" для групп от 20 человек - АКЦИЯ. Собирай коллег, друзей, родственников и приходи в кино со скидкой 50₽ с каждого билета! Предложение действует в будние дни на любой сеанс без ограничений по времени. Покупка билетов со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. Скидка не распространяется на специальные показы и киноконцерты. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями и не предоставляется на показы по фиксированным ценам. Скидка может быть запрещена на любой фильм по требованию кинопрокатной компании. Подробности по тел. +7 (3842) 36-22-71.

Коллективные заявки
Имениннику - кино в подарок!

Любите кино? У вас день рождения? Приходите в кинотеатр "Космос" и получите КИНО В ПОДАРОК! Просто покажите свой паспорт или свидетельство о рождении - и смотрите кино бесплатно! *Акция действует в любой день недели, на любой фильм и в любой кинозал, при условии, что на сеанс уже есть проданные билеты..

В день рождения
Комбо-пушка за 320 рублей!

Предъявите пушкинскую карту на кассе кинобара кинотеатра и получите скидку 30% на самый популярный комбо - солёный попкорн 3л и напиток 0,5л на выбор «Coca-Cola», «Coca-Cola Zero», «Fanta», «Sprite» или «Bon Aqua». Действие «Пушкинской карты» НЕ распространяется на продукцию кинобара. По одной "Пушкинской карте" можно приобрести за 1 раз только 1 место в кинозале.

Студентам Школьникам
В Кемерове стартует 11-ый Фестиваль короткометражного кино «Видение»
В Кемерове стартует 11-ый Фестиваль короткометражного кино «Видение» 23 сентября в Кемерове начнутся показы 11-го Международного фестиваля короткометражного кино «Видение», который продлится до 30 числа. В этом году было подано более 1000 заявок из
Написать
1 сентября 2017 22:24
Фильмы в кинотеатре Космос

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
10:00 12:00
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
17:25
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
18:35 от 600 ₽
