Киноафиша Кемерово
Кинотеатры
Планета Кино Променад 3
Расписание сеансов кинотеатра «Планета Кино Променад 3»
Расписание сеансов кинотеатра «Планета Кино Променад 3»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 49-02-05
Позвонить
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 49-02-05
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 49-02-05
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 49-02-05
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 49-02-05
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 49-02-05
Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 49-02-05
Позвонить
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 49-02-05
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 49-02-05
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 49-02-05
Позвонить
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 49-02-05
Позвонить
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3842) 49-02-05
Позвонить
Кинотеатры рядом
1000
метров
Космос
ул. 50 лет Октября, 28
5
2
км
Юбилейный
просп. Ленина, 91
5
2.5
км
Гринвич
Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
5
2.9
км
Кузбасскино
Советский просп., 4
5
4.1
км
STARMAX Кемерово
пр. Московский, 19
5
5.4
км
Планета Кино Променад 2
просп. Химиков, 39, ТРК «Променад 2», 3 этаж
5
