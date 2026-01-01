Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кемерово Кинотеатры Планета Кино Променад 3 Расписание сеансов кинотеатра «Планета Кино Променад 3»

Расписание сеансов кинотеатра «Планета Кино Променад 3»

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3842) 49-02-05 Позвонить
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3842) 49-02-05 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3842) 49-02-05 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3842) 49-02-05 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3842) 49-02-05 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3842) 49-02-05 Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3842) 49-02-05 Позвонить
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3842) 49-02-05 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3842) 49-02-05 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3842) 49-02-05 Позвонить
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3842) 49-02-05 Позвонить
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3842) 49-02-05 Позвонить
Кинотеатры рядом
1000 метров
Космос ул. 50 лет Октября, 28
5
2 км
Юбилейный просп. Ленина, 91
5
2.5 км
Гринвич Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
5
2.9 км
Кузбасскино Советский просп., 4
5
4.1 км
STARMAX Кемерово пр. Московский, 19
5
5.4 км
Планета Кино Променад 2 просп. Химиков, 39, ТРК «Променад 2», 3 этаж
5
