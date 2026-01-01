Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата

«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России

У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?