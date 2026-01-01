Оповещения от Киноафиши
г. Кемерово, просп. Ленина, д. 59а
+7 (3842) 77-70-77

ТРК «Променад 3» - популярный торгово-развлекательный комплекс в Кемерово площадью более 28 тысяч квадратных метров. ТРК «Променад 3» представляет собой пятиуровневый комплекс в формате питерского дворика в одной части здания, и хай-тек части — в другой. ТРК «Променад 3» расположен в Ленинском районе города, на пересечении проспекта Химиков и Ленинского проспекта, недалеко от Кузбасского парка в непосредственной близости от остановок городского общественного транспорта.

На территории торгово-развлекательного комплекса «Променад 3» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Gerry Weber, Marc&Andre, Strellson, Betty Barclay, «Ника», Sarabanda, «Петербургский стиль», «МегаХенд», DEGA, BRASCHI, «Дизайнерская одежда M.Morozov», ЕVA collection, GARDEUR, GREEN COAST, Haussmann, M.REASON, Marc Cain, OGGI, «Зыряноff», «Модерн», «Дуэт», «Модные люди», «Форум», «Оскар», FABIO, ЭХО, «Золотое кольцо», «Тайга Gift», WANLIMA, «Театр сумок», BLING-BLINGS, «Город белья», Le Cadeau, Stale avenue, «СТЕРХ», Zsiska, Verdi и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Elit sport и др.), магазины мебели и товаров для дома («Экология дома» и др.), фирменные магазины техники, магазины подарков и аксессуаров («Календарь подарков» и др.), популярные магазины детских товаров («Модный ребенок» и др.), магазины парфюмерии и косметики («ИЛЬ ДЕ БОТЭ», L’Occitane и др.), ювелирные салоны («Золото России» и др.), магазины часов и очков («Циферблат» и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, книжный салон, цветочный магазин, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, студия маникюра, центр фотоуслуг, концертная касса, банкоматы («Альфа-Банк», «Сбербанк», «Росбанк» и др.), отделение «Альфа-Банка», химчистка «Немецкая марка», аптека и многое другое.

Кроме того, в ТРК «Променад 3» функционируют современный многозальный кинотеатр федеральной сети «Планета Кино», продовольственный супермаркет «Холидей классик», супермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», детский развлекательный центр и фитнес-центр «Перфекто».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания (Subway, «Сибирские блины», «Часть суши», «Сытый Герасим», «Трюфель», «Баскин Роббинс», «Кино-бар» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном комплексе «Променад 3» есть бесплатная открытая автомобильная парковка на 300 машиномест.

г. Кемерово, просп. Ленина, д. 59а

Добраться до ТРК «Променад 3» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Химиков и Ленинскому проспекту до остановки «Променад 3»

Магазины и фудкорт ТРК «Променад 3»: 10.00 – 21.00;
Супермаркет «Холидей классик»: 08.00 – 00.00;
Фитнес-центр «Перфекто»: пн. – пт.: 07.00 – 23.00, сб., вс.: 09.00 – 22.00;
Кинотеатр «Планета Кино»: с 10.00 до последнего сеанса.

