Планета Кино Променад 3
Планета Кино Променад 3
Отзывы о кинотеатре Планета Кино Променад 3
Наталья Стелар
3 апреля 2017, 11:20
Оценка
Добрый день! 26 марта 2017 года были с мужем в вашем кинотеатре. Там нам продали билет на диван (о чем нас не предупредили), но все ничего, однако, когда мы пришли в зал, оказалось, что эти диваны сломаны, но фильм уже начинался и мы стали пересаживаться и искать другие места, все остальные места, были только с самого края, где было не очень удобно, покупали мы билет все-таки на других условиях. Пошли обратно в касссу и попросили вернуть деньги. Нам отказали. Мы написали отзыв в "Книгу отзывов и предложений" с просьбой вернуть деньги, поскольку нам продали билеты на СЛОМАННЫЕ места, все остальные нормальные места были заняты. С фильма мы ушли. Почему до сих пор нет никакого ответа? На каком основании вы продаете билеты за полную стоимость на конкретно сломанные диваны, на которых просто не возможно сидеть и мы должны искать что-то сами и пересаживаться куда придется? Отвратительное отношение к клиентам! К тому же не законно! От услуги мы отказались, фильм не смотрели! На каком основании вы отказываете возвращать деньги и вообще почему никак не реагируете на эту ситуацию?
3 апреля 2017, 11:20
1
0
Ответить
Александр Стелар
3 апреля 2017, 11:50
Оценка
Собственно жена уже все претензии написала, добавлю от себя: отвратительный кинозал! Грязно, темно, диваны сломанные, а те, что целые - дико неудобные. С первых трех рядов вообще невозможно смотреть фильм, слишком близко, приходится сворачивать голову!
3 апреля 2017, 11:50
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
3 апреля 2017, 19:13
в ответ на сообщение
Александр Стелар от 3 апреля 2017, 11:50
Наталья, Александр, благодарим вас за подробный отзыв.
Передали информацию представителям кинотеатра, чтобы коллеги могли разобраться в проблеме.
3 апреля 2017, 19:13
0
0
Ответить
nikolajkorytko50
21 мая 2023, 18:13
Оценка
Ужасно
21 мая 2023, 18:13
0
0
Ответить
Передали информацию представителям кинотеатра, чтобы коллеги могли разобраться в проблеме.
