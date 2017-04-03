Кинотеатр «Планета Кино» в ТРК «Променад 3» расположен на 3-м этаже торгового центра. Эта киноплощадка принадлежит сети «Мир Кино» и находится на центральном проспекте города Кемерово.
В киноцентре имеется два зала: «синий» на 121 зрителя и «красный» на 126 посетителей, которые оснащены звуковой системой DOLBY DIGITAL SURROUND EX, современными проекторами и экранами. Оборудование «красного» зала позволяет осуществлять кинопоказ фильмов в 3D формате. В залах установлены комфортабельные кресла и система кондиционирования.
Кинотеатр «Планета Кино» в ТРК «Променад 3» в Кемерово приглашает жителей города отлично провести свой досуг. После сеанса можно посетить бар-кафе киноцентра и отведать различные блюда, прохладительные напитки, для малышей есть детское меню.