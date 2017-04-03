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Планета Кино Променад 3

Кемерово
Адрес
г. Кемерово, просп. Ленина, 59а, ТРК «Променад 3», 3 этаж
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Телефон

+7 (3842) 49-02-05

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ТРК
Расположен в ТРК «Променад 3»

О кинотеатре

Кинотеатр «Планета Кино» в ТРК «Променад 3» расположен на 3-м этаже торгового центра. Эта киноплощадка принадлежит сети «Мир Кино» и находится на центральном проспекте города Кемерово.

В киноцентре имеется два зала: «синий» на 121 зрителя и «красный» на 126 посетителей, которые оснащены звуковой системой DOLBY DIGITAL SURROUND EX, современными проекторами и экранами. Оборудование «красного» зала позволяет осуществлять кинопоказ фильмов в 3D формате. В залах установлены комфортабельные кресла и система кондиционирования.
Кинотеатр «Планета Кино» в ТРК «Променад 3» в Кемерово приглашает жителей города отлично провести свой досуг. После сеанса можно посетить бар-кафе киноцентра и отведать различные блюда, прохладительные напитки, для малышей есть детское меню.

Бар
Расположен в ТЦ
6.4 Оцените
20 голосов
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Отзывы о кинотеатре

Наталья Стелар 3 апреля 2017, 11:20
Добрый день! 26 марта 2017 года были с мужем в вашем кинотеатре. Там нам продали билет на диван (о чем нас не предупредили), но все ничего, однако,… Читать дальше…
Александр Стелар 3 апреля 2017, 11:50
Собственно жена уже все претензии написала, добавлю от себя: отвратительный кинозал! Грязно, темно, диваны сломанные, а те, что целые - дико… Читать дальше…
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20 голосов
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