Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Как Иван в сказку попал»
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Республика Дагестан, село Карабудахкент, ул. Дахадаева
850 метров
Москва
ул. Халилова, 12а
22.1 км
Cinema Hall
пр. Петра Первого, 38а
28.3 км
Кинопарк Парамакс
просп. Имама Шамиля, 64
29.4 км
Миркато кино Гамидова
пр-кт Гамидова, 11а
29.7 км
CinemaHall Изербаш
ул. Гамидова, 61
30 км
Октябрь
ул. Коркмасова, 11
31.6 км
Миркато на Акушинского
просп. Али-Гаджи Акушинского, 15, ТРЦ «Миркато»
32 км
Родина
улица У. Буйнакского, 159
33.7 км
Дагестан
пл. Ленина 1
39.1 км
Кинотеатр Новокаякент "Каякент"
Новокаякент, ул. Джабраилова, д. 32а
48.9 км
РДК
ул. Алигаджи Акушинского, 21
50.9 км
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