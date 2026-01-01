Купила дешевую этажерку для кухни, а теперь она ездит по всей квартире: 5 гениальных идей для удобного хранения

Пару пшиков на кроссовки и сапоги – и моя обувь не мокнет от первого дождя: осенью не сушу стельки по 9 часов