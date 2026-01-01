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Расписание сеансов кинотеатра «KinoStart»

Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день боевик, приключения, фэнтези, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (989) 862-80-08 Позвонить
Одиссея
Одиссея приключения, фэнтези, боевик 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (989) 862-80-08 Позвонить
Хитрый койот
Хитрый койот боевик, приключения, анимация 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (989) 862-80-08 Позвонить
Охота на императора
Охота на императора исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (989) 862-80-08 Позвонить
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (989) 862-80-08 Позвонить
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (989) 862-80-08 Позвонить
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (989) 862-80-08 Позвонить
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2 комедия, семейный 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (989) 862-80-08 Позвонить
Между нами, девочками
Между нами, девочками комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (989) 862-80-08 Позвонить
Надежда
Надежда боевик, ужасы, детектив 2026, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (989) 862-80-08 Позвонить
Не по-детски
Не по-детски комедия, мелодрама 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (989) 862-80-08 Позвонить
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (989) 862-80-08 Позвонить
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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