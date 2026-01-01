Оповещения от Киноафиши
Кино-кафе
ул. Советская, 89
1.8 км
ParkCinema
просп. Юбилейный, 18
19.7 км
Арсенал
Комсомольский пр-т, 27Б
19.9 км
Спектр
с. Сигаево, Лермонтова, 36
31.3 км
Кураж
ул.Оползина, 20
33.2 км
Киноцентр КБ
ул.Лермонтова, 2
34 км
Новый иллюзион
ул. Советская, д. 69
34.5 км
КиноМир
Республика Удмуртия, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 12
41.6 км
Нефтяник
ул. Азина, 9А, Янаул, Респ. Башкортостан
46.2 км
Кама
ул.Карла Маркса, 37А
57.2 км
Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово)
Республика Удмуртия, с. Завьялово, ул. Чкалова, 38
76.8 км
Авангард
ул. Гагарина, 68а
79.8 км
Такого Павла Семенова обойду за километр: сериал — бомба, но Васильева в этой роли не люблю
Даже Джордж Лукас считает этот научно-фантастический фильм совершенным: ну и что, что он вышел 58 лет назад
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
