Кинотеатры
Кино-кафе
Расписание сеансов кинотеатра «Кино-кафе»
Расписание сеансов кинотеатра «Кино-кафе»
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Марсупилами. Пушистый круиз
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
