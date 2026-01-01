Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Калуга, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Тень
Расписание Тень (2025) в Калуге на сегодня
Расписание Тень (2025) в Калуге на сегодня
Тень
Семейный мультфильм о дружбе кота Скотти и домашней кошки по имени Тень
приключения, анимация, семейный
2025 / Германия
Смотреть трейлер
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Хитрый койот
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Написать отзыв
2026, Россия, комедия, семейный
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Написать отзыв
2026, Россия, исторический
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Между нами, девочками
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Грибы любят эту специю, а не черный перец: всего одна щепотка — и аромат стоит такой, что невозможно устоять
Обувные полки ушли в прошлое: нашла новое решение для маленького коридора — и места сразу навалом
Не манка и не мука: 1 ложка этого ингредиента — сырники держат форму и не расползаются в лепешки на сковороде
Сыграл в 88 проектах, а вы помните лишь «Невского» и «Слово пацана»! Пройдите сложный тест по ролям Васильева, чтоб доказать обратное
«Накрывается медным тазом»: этот фильм Никиты Панфилова лежит на полке седьмой год – уже вырезали треть, но съемка так и не идет
Сначала «Майор Гром», потом «Фурия», а дальше — нейрослоп: Bubble раскрыли будущее русской комикс-вселенной
Не кино на фон, а маленький нервный срыв: 5 мистических триллеров для тех, кому давно не было не по себе
«Укрытие» на 4 сезоне не закончится — Apple готовит зрителям путешествие в новый бункер, но уже без Джульетты
Волан-де-Морт проиграл не Гарри, а собственной глупости: 5 способов, которыми он мог выиграть войну на изи
Netflix, пора подвинуться: 3 сериала от Apple TV+ зашли мне не меньше – такие разные, но смотрятся на одном дыхании
«А вас, Ватсон, я попрошу остаться»: если отличите Шерлока от Жеглова, то сложный тест по детективам СССР пройдете на 5/5
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить