Киноафиша Фильмы Горы зовут Расписание сеансов Горы зовут, 2025 в Калуге 28 февраля 2026

Расписание сеансов Горы зовут, 28 февраля 2026 в Калуге

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Горы зовут»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
18:30 от 650 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
