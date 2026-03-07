Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Калуга, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Калуге
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Калуге
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
вт
10
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вт
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
АрлеКино
г. Калуга, ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
2D
12:55
от 500 ₽
17:10
от 550 ₽
Кинозал ДК «Малинники»
г. Калуга, пер. Малинники, 20
2D
14:30
от 200 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
12:45
от 600 ₽
17:30
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Наследник
Отзывы
2023, Бельгия / Канада / Франция, драма, триллер
Даша вернулась, но разве это кому-то надо? Когда выйдет 5 сезон сериала «Папины дочки. Новые»
Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним
Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий
Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667