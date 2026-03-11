Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Спасти бессмертного Расписание сеансов Спасти бессмертного, 2026 в Калуге 11 марта 2026

Расписание сеансов Спасти бессмертного, 11 марта 2026 в Калуге

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 вс 15 вт 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Спасти бессмертного»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ДК «Малинники» г. Калуга, пер. Малинники, 20
2D
14:30 от 180 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше