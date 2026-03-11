Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Калуге
18 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 18 марта 2026 в Калуге
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинозал ДК «Малинники»
г. Калуга, пер. Малинники, 20
2D
13:15
от 150 ₽
Кинозал ИКЦ
г. Калуга, ул. Октябрьская, 17а
2D
10:00
от 200 ₽
14:00
от 250 ₽
Синема Стар ТК "21 век"
г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
12:40
от 450 ₽
16:50
от 500 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
11:20
от 400 ₽
13:30
от 500 ₽
15:40
от 500 ₽
Центральный
г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
10:15
от 200 ₽
14:00
от 250 ₽
