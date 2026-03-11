Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Калуге 13 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 13 марта 2026 в Калуге

Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Кинозал ДК «Малинники» г. Калуга, пер. Малинники, 20
2D
11:10 от 150 ₽
Кинозал ИКЦ г. Калуга, ул. Октябрьская, 17а
2D
10:00 от 200 ₽ 14:00 от 250 ₽
Синема Стар ТК "21 век" г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
12:40 от 450 ₽ 16:50 от 550 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
11:20 от 400 ₽ 13:30 от 500 ₽ 15:40 от 600 ₽
Центральный г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
10:15 от 200 ₽ 14:00 от 250 ₽
