Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Калуге

АрлеКино г. Калуга, ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
2D
10:00 от 350 ₽ 12:25 от 400 ₽ 14:45 от 400 ₽ 16:30 от 450 ₽ 18:20 от 520 ₽
Кинозал ДК «Малинники» г. Калуга, пер. Малинники, 20
2D
14:40 от 180 ₽
Кинозал ИКЦ г. Калуга, ул. Октябрьская, 17а
2D
12:30 от 200 ₽ 16:25 от 250 ₽
Синема Стар ТК "21 век" г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
10:20 от 350 ₽ 12:30 от 450 ₽ 14:40 от 450 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
11:20 от 400 ₽ 13:30 от 500 ₽ 15:40 от 500 ₽ 17:50 от 600 ₽
Центральный г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
10:15 от 200 ₽ 14:00 от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Наследник
Наследник
2023, Бельгия / Канада / Франция, драма, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
