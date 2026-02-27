В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держаться в топах рейтингов и сердцах зрителей

Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»

Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»

Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети

Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»

Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры

Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»

Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?

«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»