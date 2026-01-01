В июне лью на всходы моркови этот простой раствор — муха облетает грядку стороной, а урожай бьет рекорды

Россиянки переходят на шампуни для собак: дерматолог объяснила, почему дикий бьюти-тренд оставит вас без волос (и с коркой на коже)

Случайно удалил MAX с «Айфона», что теперь делать? Нашел 2 простых способа вернуть мессенджер – №1 поможет в 10 случаях из 10

Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра

«Что за шум, а теста нет?» Теперь есть: 6 вопросов с подвохом о легендарном «Месте встречи» (сложно – жесть!)

«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5

Людк, а Людк, сможешь узнать «Любовь и голуби» по деталям, которые многие забыли? Инфаркт микарда обеспечен, но от счастья (тест)

«Алло, Галочка, ты не пройдешь!» Тест на знание фильмов с советской Бардо — Натальей Кустинской

Netflix по глупости слил хит в духе Стивена Кинга — сериал закрыли после первого сезона, хотя зрители влепили 7,5 балла

Пока все смотрели «Невского» и «Первый отдел», эти 4 детектива остались в тени, а зря: интриг в них ничуть не меньше, чем у Брагина, Семенова и Шибанова