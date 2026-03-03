Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Калуге 3 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 3 марта 2026 в Калуге

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11 чт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Синема Стар ТК "21 век" г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
16:00 от 230 ₽ 21:45 от 230 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
15:40 от 230 ₽ 20:00 от 230 ₽
Центральный г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
17:55 от 250 ₽
