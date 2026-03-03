Оповещения от Киноафиши
Малыш
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Калуге
3 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 3 марта 2026 в Калуге
Синема Стар ТК "21 век"
г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
16:00
от 230 ₽
21:45
от 230 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
15:40
от 230 ₽
20:00
от 230 ₽
Центральный
г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
17:55
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Мой дед
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы
«Живем мы как-то без азарта»: вы истинный знаток «Вокзала для двоих», если ответите на 5/5 вопросов (тест)
На 8 марта — обязательно: что ждать от весенней комедии «Тюльпаны» — смешно уже в первые 10 секунд трейлера
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
