Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Калуге
28 февраля 2026
Расписание сеансов Малыш, 28 февраля 2026 в Калуге
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
чт
5
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
16:00
от 650 ₽
21:45
от 650 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
15:40
от 650 ₽
20:00
от 650 ₽
Центральный
г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
17:55
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
