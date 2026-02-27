Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Калуге
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Калуге
Вся информация о фильме
Синема Стар ТК "21 век"
г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
16:00
от 550 ₽
21:45
от 650 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
15:40
от 600 ₽
20:00
от 650 ₽
Центральный
г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
17:55
от 250 ₽
