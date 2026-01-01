Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Калуга, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Отец
Расписание Отец (2026) в Калуге на сегодня
Расписание Отец (2026) в Калуге на сегодня
Отец
Сибирский охотник уходит на фронт в 1942 году, чтобы отыскать своего пропавшего сына, но оказывается во главе молодого снайперского отряда
драма, военный
2026 / Россия
Смотреть трейлер
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Терминатор 2: Судный день
Рецензия
Отзывы
1991, США / Франция, боевик, триллер, фантастика, приключения
Параллельные истории
Отзывы
2026, Франция / Бельгия / Италия / США / Саудовская Аравия, криминал, драма, детектив
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Мандариновые корки не выбрасываю — засыпаю содой и ставлю в холодильник: об этой хитрости должны знать все хозяйки
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить