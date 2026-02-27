Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Калуге 4 марта 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 4 марта 2026 в Калуге

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар ТК "21 век" г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
18:20 от 600 ₽ 21:00 от 600 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
14:45 от 500 ₽ 19:30 от 600 ₽ 22:15 от 600 ₽
