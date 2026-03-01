Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Калуге 8 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 8 марта 2026 в Калуге

Билеты
Вся информация о фильме
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
13:20 от 600 ₽ 21:40 от 650 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
