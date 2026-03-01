Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Калуге 6 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 6 марта 2026 в Калуге

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
13:20 от 500 ₽ 21:40 от 650 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»
Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона
Чем закончится история деда Славы: расписание финальных эпизодов «Вампиров средней полосы» в марте и где смотреть
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше