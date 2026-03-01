Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Калуга, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Калуге
6 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 6 марта 2026 в Калуге
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
13:20
от 500 ₽
21:40
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»
Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона
Чем закончится история деда Славы: расписание финальных эпизодов «Вампиров средней полосы» в марте и где смотреть
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667