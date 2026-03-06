Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Калуге 7 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 7 марта 2026 в Калуге

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар ТК "21 век" г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
11:00 от 400 ₽ 13:20 от 600 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
10:20 от 400 ₽ 12:40 от 600 ₽ 15:00 от 650 ₽
Центральный г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
12:00 от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Наследник
Наследник
2023, Бельгия / Канада / Франция, драма, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть
Этот боевик 2026 года собрал в прокате всего 42 миллиона долларов: но одна реплика Стивена Кинга вернула к нему интерес
За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании
Рвала на себе волосы, называла горем: печальная цитата Раневской проясняет, почему она презирала праздник 8 марта
Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями
ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)
«Не детектив, а унылое мыло»: зрители воротят нос от 8 сезона «Шефа», и всему виной… Семенов из «Невского»
Тарантино хотел снять в «Бесславных ублюдках» звезду хитового «Встать на ноги»: кроссоверу века помешал... алкоголь
«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)
Американцы 25 лет не могут понять, в чем сила, но «Брата 2» смотрят каждый год: «Русские его считают низкопробным»
Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше