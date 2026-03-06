Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Калуге
6 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 6 марта 2026 в Калуге
АрлеКино
г. Калуга, ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
2D
12:50
от 400 ₽
Синема Стар ТК "21 век"
г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
11:00
от 350 ₽
13:20
от 450 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
10:20
от 400 ₽
12:40
от 500 ₽
15:00
от 600 ₽
Центральный
г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
12:00
от 200 ₽
